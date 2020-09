Ciclismo

"Tour 360", tappa 16: Kamna per la vittoria, calma per i big alla vigilia delle Alpi

Si riparte con una tappa da ben 5 GPM prima della doppietta alpina e il giovane Lennard Kamna non si lascia sfuggire l’occasione della vittoria a Villard de Lans. Un premio anche per la Bora-Hansgrohe, molto attiva in questo Tour che solo nella 16a frazione coglie il successo. Bene anche Lopez che vince la volata dei Big e si prepara alle montagne...

