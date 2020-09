Ciclismo

"Tour 360", tappa 19: Kragh Andersen fagianata e bis, Roglic vede Parigi

Concede il bis Soren Kragh Andersen che sfrutta un tratto di discesa e l’attendismo della fuga per scattare e prendersi il secondo successo di tappa al Tour 2020. Una frazione potenzialmente per velocisti che comunque non regala gioie a Sagan, battuto nello sprint da Bennett sempre più verde. Nulla cambia nella generale e Roglic inizia a vedere Parigi…

00:06:49, 850 Visualizzazioni, 9 minuti fa