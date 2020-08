Ciclismo

"Tour 360", tappa 2: prime salite e Alaphilippe c'è, vince ed è gialla

Finisce in lacrime sul traguardo di Nizza Julian Alaphilippe che vince la seconda tappa del Tour de France e si prende anche la maglia gialla. La dedica al papà scomparso e un pensiero anche ai compagni della Deceuninck in un 2020 non fortunato per il Wolfpack. Siamo solo alla seconda tappa, ma Loulou c'è.

