Ciclismo

Tour 360”, tappa 6: viva Lutsenko, ciao Aru, buonanotte gruppo

6a tappa del Tour de France con la fuga che va in porto, Alexey Lutsenko si prende la vittoria a Mont Aigoual e Adam Yates mantiene maglia gialla nonostante i piccoli sforzi di Julian Alaphilippe. Una tappa veloce ma senza grandi spunti, chissà che il gruppo non voglia preservarsi per dare spettacolo nelle prossime tappe…

00:04:46, 4038 Visualizzazioni, 32 minuti fa