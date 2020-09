Ciclismo

“Tour 360”, tappa 7: nel giorno dei ventagli, ancora l’artista van Aert

La tappa più bella del Tour de France, per il momento, è andata in scena nella 7a frazione. Pronti via con tanti corridori in difficoltà dopo il forcing della Bora-Hansgrohe a lavoro per Sagan. Nella seconda parte di gara ottima conduzione della Ineos Grenadiers ma alla vince c’è sempre la Jumbo Visma. Volatona di Van Aert che conquista il 2° successo al Tour, il 3° della Jumbo.

