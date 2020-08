Ancora incertezza in casa Team Ineos sulla squadra da convocare per il Tour de France. Ok Bernal e Geraint Thomas, ma sarebbe a serio rischio la partecipazione di Chris Froome. Il perché? Perché alle ultime corse in Francia (Route d'Occitanie e Tour de l'Ain) è andato molto male, tanto da spingere i dirigenti a riflettere se sia giusto o meno portare il britannico, anche solo come gregario.

Tempi duri per Chris Froome. Un anno fa sperava di conquistare il suo 5° Tour de France non appena fosse guarito dal terribile incidente della scorsa stagione; quest'anno rischia addirittura di non essere convocato per la Grande Boucle. Dalla Francia lanciano l'allarme, con il Team Ineos che potrebbe anche decidere di lasciare a casa il britannico e lasciargli, caso mai, il Giro d'Italia (dal 3 al 25 ottobre).

Lo stato di forma mostrato da Froome al Tour de l'Ain ha messo in agitazione i dirigenti del Team Ineos: il britannico non sembra assolutamente in grado di poter vincere il Tour, ma anche di poter fungere da gregario ad Egan Bernal o a Geraint Thomas.

Froome si è staccato ad ogni tappa di montagna al Tour de l'Ain, fino ad accusare un ritardo di 26'45'' su Roglic che ha poi vinto la corsa. E anche alla Route d'Occitanie ha pagato dazio, finendo a quasi 10 minuti di distacco dal suo compagno di squadra Bernal che ha indossato la maglia di leader.

Ora l'ultima chance per Froome. Il Giro del Delfinato sarà il crocevia per avere i nomi della spedizione per il Tour de France: nel caso in cui Froome dovesse ancora andar male, a quel punto c'è il serio rischio che non venga convocato per il Tour. Al suo posto uno tra Amador, Dunbar o Rowe che andrebbero ad unirsi ai sicuri Bernal, Sivakov, Geraint Thomas, Castroviejo, van Baarle, Kwiatkowski e Tao Geoghegan Hart.

