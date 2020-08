Dopo la caduta in discesa dopo la salita del Col de la Croix, Roglic era comunque riuscito a terminare la corsa (contrariamente al compagno di squadra Kruijswijk). Lo sloveno non ha comunque preso parte alla partenza dell'ultima tappa del Delfinato e ora si teme possa saltare il Tour de France (si comincia il 29 agosto da Nizza).

Il 15 agosto non è stato un giorno da ricordare per il ciclismo. Sa al Lombardia hanno rischiato la vita Evenepoel e Schachmann, anche al Giro del Delfinato molti corridori sono finiti a terra riportando diverse ferite. Già la giornata non era partita al meglio con l'abbandono di Egan Bernal che continuava a correre con il mal di schiena, poi la caduta di tanti big del gruppo in discesa dopo il Col de la Croix. Tra i corridori coinvolti anche Thibaut Pinot, Buchmann, il compagno di squadra Mühlberger, Kruijswijk e Roglic.

Pinot si è salvato con qualche graffio, mentre Buchmann, Mühlberger e Kruijswijk sono stati costretti al ritiro immediato. Roglic aveva, invece, riportato diverse escoriazioni su tutto il corpo, ma era comunque riuscito a concludere la tappa senza apparenti difficoltà, marcando Pinot in chiave classifica generale.

La notte porta consiglio si dice e sicuramente Roglic avrà sofferto per le tante botte subite. Ecco che il corridore sloveno, uno dei grandi favoriti per la vittoria del Tour de France, ha deciso di abbandonare il Delfinato, non correndo l'ultima tappa, di comune accordo con la sua squadra.. Cosa che di fatto consegna la maglia gialla a Pinot.

Non ci sono bollettini ufficiali sulle esatte condizioni di Primoz Roglic ma, essendo solo a due settimane dall'inizio del Tour, vien da chiedersi se il vincitore dell'ultima Vuelta possa essere davvero della partita alla prossima Grande Boucle (si comincia il 29 agosto a Nizza).

Torna il discorso della sicurezza in strada in favore dei corridori. Quel che è successo al Giro di Polonia non è bastato, con tanti ciclisti che si sono lamentati per quanto successo al Lombardia e per quanto successo al Giro del Delfinato. Lo stesso Pinot, a fine tappa, si è lamentato con l'organizzazione di corsa sul perché si dovesse affrontare questo tipo di discesa molto pericolosa...

