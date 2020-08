L'altimetria e tutti i dettagli delle 21 frazioni del Tour de France 2020. Si partirà da Nizza il 29 agosto, prima del solito arrivo sugli Champs-Élysées di Parigi, fissato per il prossimo 20 settembre. Ci saranno la bellezza di 64 GPM, di cui cinque Hors Catégorie: il più alto sarà il Col de la Loze posto a 2304 metri. Una sola cronometro, ma sarà tutta in salita a La Planches des Belles Filles.

Sabato 29 agosto scatta la 107esima edizione del Tour de France. Primissima volta per la Grande Boucle a settembre, ma ai tempi del Covid dobbiamo già sentirci fortunati di vedere le strade francesi percorsi dai corridori del circuito World Tour. Egan Bernal ha fatto fuori la concorrenza interna e spera di bissare il successo dello scorso anno. Chi sfiderà il colombiano? Ma andiamo a vedere, tappa per tappa, il percorso del Tour de France 2020.

Sabato 29 agosto, Tappa 1: da Nizza a Nizza di 156 km

Si parte da Nizza per la seconda volta nella storia del Tour de France: il Gran Départ fu situato nella capitale della Costa Azzurra anche nel 1981. Ci saranno subito due Gran Premi della montagna, ma di 3a categoria, con il doppio passaggio della Côte de Rimiez (5,8 km di salita al 5,1% di pendenza media), la seconda volta a 56 km dalla linea del traguardo. Poi si va dritti verso il centro di Nizza, con arrivo alla Promenade des Anglais, con gli ultimi km totalmente pianeggianti: assisteremo subito alla prima volata del Tour.

Domenica 30 agosto, Tappa 2: da Nizza a Nizza di 186 km

Se la prima tappa è dedicata ai velocisti, la seconda frazione - sempre da Nizza a Nizza - avrà tutto un altro tenore, considerando i 4000 metri di dislivello. Si comincia con il Col de la Colmiane (16,3 km di salita al 6,3%), si scala il Col de Turini (14,9 km al 7,4%) e si scollina al Col d'Èze (7,8 km al 6,1% di pendenza) per un totale di due GPM di 1a categoria e un GPM di 2a categoria. Si arriva, poi, sempre alla Promenade des Anglais, ma da un altro versante. Sarà difficile vedere qualche velocista, più probabile avremo già un primo confronto tra gli uomini di classifica.

Lunedì 31 agosto, Tappa 3: da Nizza a Sisteron di 198 km

Da Nizza a Sisteron: si torna alla vita da sprinter? Il finale è adatto alle ruote veloci, ma sul percorso della terza frazione avremo ben quattro GPM: Col di Pilon (8,4 km di salita al 5,1%), Col de la Faye (5,3 km al 5,8%), Col des Lègues (6,9 km al 5,4%) e infine Col de l'Orme (2,7 km al 5%). I primi tre di terza categoria, l'ultimo di 4a categoria. Nulla di impossibile, ma occhio ai tentativi di fuga.

Martedì 1 settembre, Tappa 4: da Sisteron a Orcières-Merlette di 160,5 km

Tappa molto dura, considerando che siamo solo alla prima settimana. C'è già il primo arrivo in salita, posto a 1800 metri di altitudine. Col du Festre (7,6 km al 5,3%), Côte de Corps (2,2 km al 6,3%), Côte de l'Aullagnier (3 km al 6,4%) e Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,8 km al 6,8%) da affrontare prima del gran finale sull'Orcières-Merlette (7,1 km al 6,7%). Chi vuole la maglia gialla batta un colpo.

Mercoledì 2 settembre, Tappa 5: da Gap a Privas di 183 km

Prima parte di gara tortuosa con diversi sali e scendi, ma l'arrivo di Privas è destinato ai velocisti. Prima del finale concitante, però, due Gran Premi della Montagna di 4a categoria ad appensantire un po' le gambe degli sprinter: Col de Serre Colon (4,1 km al 3,7%) e Côte de Saint-Vincent-de-Barrès (2,7 km al 4,2%). Chi avrà ancora le forze per il finale?

Giovedì 3 settembre, Tappa 6: da Le Teil a Mont Aigoual di 191 km

Altro arrivo in salita, anche se il Mont Aigoual non verrà considerato come GPM. Ci sarà da scalare il Cap de Coste (2,1 km al 7,3%), il Col des Mourèzes (6,1 km al 4,8%), questi di terza categoria, e il Col de la Lusette (11,7 km al 7,3%) di prima categoria, prima dell'ultima asperità posta a 1560 metri di altitudine.

Venerdì 4 settembre, Tappa 7: da Millau a Lavaur di 168 km

Tre GPM ma massimo di terza categoria: Côte de Luzençon (3,1 km al 6,1%), Col de Peyronnenc (14,5 km al 3,9%) e Côte de Paulhe (1,1 km al 7%). La seconda parte della frazione potrebbe essere adatta ai velocisti, ma occhio ai tentativi di fuga, soprattutto a causa dei forti venti presenti nella Regione.

Sabato 5 settembre, Tappa 8: da Cazères a Loudenvielle di 141 km

È il giorno del primo Hors Catégorie del Tour de France, con Port de Balès a 1755 metri di altitudine. Prima ci sarà il Col de Menté, poi il Col de Peyresourde, anche se l'arrivo non presenta grossi ostacoli dopo la discesa del Peyresourde. Le squadre proveranno a mettere in difficoltà gli avversari?

Domenica 6 settembre, Tappa 9: da Pau a Laruns di 153 km

Ben 5 GPM presenti nella tappa, con due salite oltre i 1000 metri di altitudine. Côte d'Artiguelouve (2,3 km al 4,5%), Col de la Hourcère (11,1 km all'8,8%), Col de Soudet (3,8 km all'8,5%), Col d'Ichère (4,2 km al 7%) e Col de Marie Blanque (7,7 km all'8,6%) sul percorso, anche se l'ultimo GPM dista 18 km dall'arrivo di Laruns.

Lunedì 7 settembre - primo giorno di riposo

Primo giorno di riposo per i corridori. Ci sarà spazio anche per i primi test anticovid come da protocollo UCI.

Martedì 8 settembre, Tappa 10: da Le Château-d'Oléron a Saint-Martin-de-Ré di 168,5 km

Si riparte con una tappa adattissima ai velocisti, o meglio quelli rimasti dopo la prima settimana di corsa. Frazione praticamente piatta vista i km di costa, con il Tour che attraversa ben due isole.

Mercoledì 9 settembre, Tappa 11: da Châtelaillon-Plage a Poitiers di 167,5 km

Altra tappa piuttosto 'facile' con un solo GPM, la Côte de Cherveux (1,1 km al 4,4%) di quarta categoria che non impressionerà i velocisti.

Giovedì 10 settembre, Tappa 12: da Chauvigny a Sarran di 218 km

Tappa movimentata, anche se non troppo per cambiare radicalmente la classifica generale. Ci saranno la Côte de Saint-Martin-Terressus (1,5 km all'8,8%), la Côte d'Eybouleuf (2,8 km al 5,2%), la Côte de la Croix du Pey (4,8 km al 6%) e il Suc au May (3,8 km al 7,7%) ideali per i tentativi di fuga.

Venerdì 11 settembre, Tappa 13: da Châtel-Guyon a Pas de Peyrol di 191,5 km

Sarà la tappa con il maggio dislivello di questa edizione del Tour: 4400 metri in 191,5 km. Ci saranno ben 7 GPM fino all'arrivo a Pas de Peyrol posto a 1589 metri di altitudine (GPM di 1a categoria). Prima di arrivare in vetta bisognerà scalare nell'ordine Col de Ceyssat (1a categoria), Col de Guéry (3a categoria), Montée de La Stèle (2a categoria), Côte de l'Estiade (3a categoria), Côte d'Anglards-de-Salers (3a categoria) e Col de Neronne (2a categoria).

Sabato 12 settembre, Tappa 14: da Clemont Ferrand a Lione di 197 km

Tappa molto movimentata con 5 GPM, anche se il più difficoltoso è il Col du Béal di 2a categoria dopo 68 km. Paradossalmente ci potranno provare gli sprinter, anche se non parliamo di velocisti puri.

Domenica 13 settembre, Tappa 15: da Lione a Grand Colombier di 174,5 km

Tappa decisiva per le sorti della classifica perché si salirà fino al Colombier, già affrontato al Delfinato. Prima il Selle de Fromentel (1a categoria di 11,1 km all'8,1%), poi Col de la Biche (1a categoria di 6,9 km all'8,9%, fino al gran finale con il secondo Hors Catégorie di questo Tour. Chi vuole conquistare la maglia gialla, dovrà provarci qui.

Lunedì 14 settembre - secondo giorno di riposo

Secondo e ultimo giorno di riposo per la carovana del Tour. Sarà anche l'occasione per nuovi tamponi anticovid.

Martedì 15 settembre, Tappa 16: da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans di 164 km

Altra tappa movimentata, con 5 GPM presenti sul percorso fino a Villard-de-Lans. L'arrivo è quello di Villard-de-lans di 3a categoria, ma poco prima ci sarà il Montée de Saintò-Nizier-du-Moucherotte di 1a categoria di 11 km al 6,5%. Proprio qui si può pensare ad una fuga vincente, magari puntando sull'attacco di un compagno di squadra in precedenza che possa fungere da punto di appoggio sull'ultima salita.

Mercoledì 16 settembre, Tappa 17: da Grenoble a Méribel di 170 km

È la tappa più dura del Tour: due GPM, ma tutti e due Hors Catégorie dove si andrà oltre i 2000 metri di altitudine. Prima il Col de la Madeleine (17,1 km all'8,4%), poi il Col de la Loze (21,5 km al 7,8%) posto a 2304 metri. Ci saranno tanti punti a disposizione per i corridori che sognano la maglia a pois, visto i punti raddoppiati per i GPM con oltre 2000 metri di altitudine.

Giovedì 17 settembre, Tappa 18: da Méribel a La Roche-sur-Foron di 167,5 km

Altra tappa movimentata con cinque GPM, con il Montée du plateau che è il quinto Hors Catégorie di questa edizione del Tour de France. Si andrà fino a 1390 metri di quota, ma lo scollinamento sarà a più di 30 km dal traguardo di La Roche-sur-Foron.

Venerdì 18 settembre, Tappa 19: da Bourg-en-Bresse a Champagnole di 160 km

È l'ultima tappa in linea prima del gran finale, anche se c'è solo un GPM di bassa difficoltà. C'è la Côte de Château-Chalon di 4a categoria (4,3 km al 4,7%) a 84,5 km dal traguardo. I corridori si 'riposeranno' in vista della cronoscalata del giorno dopo.

Sabato 19 settembre, Tappa 20: da Lure a La Planche des Belles Filles, cronoscalata di 36,2 km

Una sola cronometro a questo Tour de France e sarà anche una cronoscalata con arrivo a La Planche des Belles Filles. Prima parte della cronometro sostanzialmente facile, fino al Col de la Chevestraye a 611 metri di quota dopo 24,5 km. A 30,3 km si torna a salire fino a raggiungere quota 1035 metri (salita di 5,9 km all'8,5%).

Domenica 20 settembre, Tappa 21: da Mantes-la-Jolie a Parigi di 122 km

È la classica passerella di fine Tour dove la maglia bianca, la maglia a pois e la maglia gialla potranno festeggiare. La maglia verde sarà ancora da decifrare? C'è l'ultimo GPM, quello della Côte de Beulle (2,3 km al 3,6%) prima dell'ingresso a Parigi e del circuito cittadino che sarà da svolgere 9 volte prima dell'arrivo sugli Champs-Élysées.

