Giorno di novità per quanto riguarda i partecipanti al Tour de France 2020, che scatterà il 29 agosto a Nizza, per terminare a Parigi il 20 settembre. Ebbene l‘UAE Team Emirates ha sciolto le riserve sui corridori che andranno a comporre il roster al via della prossima Grande Boucle e tra questi vi sarà Fabio Aru.

Il Cavaliere dei Quattro Mori si cimenterà sulle strade francesi per far bene e ritrovare la retta via. Il suo ruolo sarà quello di co-leader di Tadej Pogačar, con lo sloveno pronto al debutto al Tour. Quali sono le prospettive del sardo? Stando a quanto fatto vedere, la sua condizione è in crescendo e la sua figura potrà essere d’aiuto al citato Pogačar che, per la prima volta in corsa a tappe così prestigiosa, potrebbe beneficiare dell’esperienza del compagno di squadra. Il balcanico, infatti, dopo aver fatto vedere grandi cose nella Vuelta a Espana 2019 (tre tappe vinte e terzo posto nella classifica generale) è atteso alla prova del nove e la coppia con Aru potrebbe essere ben assortita.

Oltre ai due ciclisti citati, opportuno considerare altri scalatori di qualità come Davide Formolo, Jan Polanc e David De La Cruz. Una compagine che poi avrà anche il suo uomo negli sprint, ovvero il norvegese Alexander Kristoff che cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista negli arrivi in volata. Per quanto concerne Marco Marcato e il norvegese Vegard Stake Laengen, il loro contributo sarà fondamentale nelle tappe di pianura per tenere gli uomini di riferimento lontani dai guai. A dirigere le operazioni saranno il Team Manager Joxean Matxin Fernandez (Spa) e i direttori sportivi Allan Peiper (Aus), Simone Pedrazzini (Sui) e John Wakefield (RSA).

Gli otto corridori:

– Fabio Aru (Ita)

– David De La Cruz (Spa)

– Davide Formolo (Ita)

– Alexander Kristoff (Nor)

– Vegard Stake Laengen (Nor)

– Marco Marcato (Ita)

– Tadej Pogačar (Slo)

– Jan Polanc (Slo)

