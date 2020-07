Julian Alaphilippe entouré des supporters français et des médias sur le Tour de France 2019

Il Tour de France 2020 si correrà dal 29 agosto al 20 settembre, nella speranza che la pandemia non divampi nuovamente. L’emergenza sanitaria aveva costretto a rinviare lo svolgimento della Grande Boucle, storicamente prevista nel mese di luglio. Gli organizzatori stanno attualmente lavorando su un paio di possibili scenari a seconda di come evolverà la situazione dei contagi. Secondo quanto riporta L’Equipe, ASO starebbe lavorando col Governo per un progetto flessibile.

Il primo scenario, quello auspicabile, prevede una corsa a porte aperte ma con alcune limitazioni: sarà vietato ai tifosi e ai giornalisti l’accesso alle aree di parcheggio dei bus delle squadre, le zone dell’arrivo saranno interdette a tutti, le cerimonie sul podio verranno ridotte, sarà impedito alle auto di accedere alle salite più popolari della corsa, anche la carovana pubblicitaria verrà ridotta. Il piano B prevede invece misure ancora più restrittive e verrà testato durante il Giro del Delfinato (12-16 agosto). Ad ogni modo le porte chiuse non sono mai contemplate.

