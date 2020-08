Primoz Roglic ha sciolto le riserve e ha annunciato che parteciperà al Tour de France 2020, che scatterà sabato 29 agosto da Nizza. Lo sloveno era ancora in dubbio in seguito alla caduta rimediata settimana scorsa al Giro del Delfinato, i postumi della scivolata si erano fatti sentire sul fisico dell’alfiere della Jumbo-Visma, che fino a poche ore fa non era certo di partecipare alla Grande Boucle. L’ex saltatore con gli sci sarà in Costa Azzurra tra un paio di giorni, come ha confermato nella tarda mattinata: