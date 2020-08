Dal nostro partner OAsport.it

Tutto ormai pronto: poco più di due settimane e scatterà la corsa più attesa, il Tour de France. Sarà una Grande Boucle molto particolare quella di quest’anno: la pandemia ha sconvolto l’intero mondo dello sport, compreso il ciclismo. Dovranno essere adottati regolamenti rigidi per evitare i contagi, molti riguardanti anche il pubblico sulle strade.

Stamattina le parole del direttore di corsa Christian Prudhomme su Nicematin.com sono sembrate proprio un appello agli spettatori: "Covid-19 o no, ci saranno inevitabilmente gli spettatori lungo il percorso. Ma se amate il Tour e i suoi campioni, vi preghiamo di indossare una mascherina ovunque. Non solo nei luoghi dove questo sarà obbligatorio, come alla partenza o all’arrivo, ma su tutto il percorso. Il 2020 non sarà l’anno per chiedere autografi e selfie".

L’obiettivo è quello di superare il prima possibile questo momento: "Quando la pandemia sarà finita, il Tour tornerà alla sua forma originale e il ciclismo sarà ancora una volta quello sport meraviglioso e popolare".

