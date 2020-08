Ciclismo

Tour de France 2020, tappa 6: Le Teil-Mont Aigoual, percorso e profilo 3D

Altro arrivo in salita, anche se il Mont Aigoual non verrà considerato come GPM. Ci sarà da scalare il Cap de Coste (2,1 km al 7,3%), il Col des Mourèzes (6,1 km al 4,8%), questi di terza categoria, e il Col de la Lusette (11,7 km al 7,3%) di prima categoria, prima dell'ultima asperità posta a 1560 metri di altitudine.

