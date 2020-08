Il Tour de France 2020 sarà in DIRETTA su Eurosport 1 tutti i giorni a partire dalle 12:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e in diretta streaming su Eurosport Player con tanti contenuti speciali. Si parte sabato 29 agosto dalla Nizza-Nizza di 156 km per arrivare sugli Champs-Élysées ed eleggere la nuova maglia gialla.

Dal 29 agosto al 20 settembre va in scena il Tour de France 2020, il primo Grande Giro di questa particolare stagione. La corsa francese avrà il suo Grand Départ da Nizza, con una tappa di 156 km che vedrà subito protagonisti i velocisti. Via via si proseguirà fino a Parigi, il 20 settembre, per la passerella finale che consegnerà la maglia gialla della 107a edizione del Tour.

Il Tour de France 2020 in TV

Il Tour de France 2020 sarà trasmesso in DIRETTA tutti i giorni su Eurosport 1 a partire dalle 12:00 circa, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La corsa francese sarà trasmessa in streaming anche su Eurosport Player con tanti contenuti speciali in più e senza pubblicità. Anche gli abbonati a DAZN hanno a disposizione i due canali di Eurosport: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD e potranno gustarsi il Tour.

Tour de France 2020 in Live streaming su Eurosport Player

Il primo dei tre Grandi Giri partirà dalla Costa Azzurra e si snoderà soprattutto nel sud e nel centro della Francia, senza sconfinare in altri Paesi, a causa delle direttive anti-covid. Ogni tappa in diretta e integrale, con contenuti e analisi esclusivi in Live Streaming solo su Eurosport Player. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

