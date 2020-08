È stato davvero un disastro. Mai si erano viste così tante cadute alla prima tappa di un Grande Giro, tanto che ad un certo punto si è temuto che si dovesse neutralizzare la corsa. Pioggia, asfalto bagnato, vento e molto nervosismo in gruppo: questi i motivi delle tante cadute che hanno coinvolto anche nomi importantissimi della carovana. Vedi Miguel Ángel López, Dumoulin, Sivakov, Alaphilippe, Quintana e proprio a 3 km dal traguardo Pinot. Per non parlare dei velocisti che hanno avuto molti problemi durante la Nizza-Nizza che ha aperto la Grande Boucle. C'è timore in casa Ineos per le condizioni di Sivakov, ma si dovrà capire l'aspetto fisico di tutti i corridori che già domani avranno a che fare con una tappa che presenta 4000 metri di dislivello. Parlando solo di cronaca: la prima volata è stata vinta da Kristoff che porta a casa la prima maglia gialla e l'80a vittoria in carriera. Battuti il campione del mondo Pedersen e Cees Bol. Sam Bennett e Sagan chiudono la top 5, nei primi 10 invece Viviani e Nizzolo.

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Alexander KRISTOFF UAE Emirates Team 3h46'23'' 2. Mads PEDERSEN Trek Segafredo st 3. Cees BOL Sunweb st 4. Sam BENNETT Deceuninck Quick Step st 5. Peter SAGAN Bora Hansgrohe st 6. Elia VIVIANI Cofidis st 7. Giacomo NIZZOLO NTT st 8. Bryan COQUARD B/B Hotels Vital Concept st 9. Anthony TURGIS Total Direct Énergie st 10. Jasper STUYVEN Trek Segafredo st

Volata regale, Kristoff è la prima maglia gialla!

Prima fuga e prime cadute

Pronti, via e parte la prima fuga di questo Tour de France. All'attacco Gautier della B/B Hotels, Grellier della Total Direct Énergie e Schär della CCC dal km 0, con la Deceuninck Quick Step e la Jumbo Visma ad inseguire. Piove e ci sono già le prime cadute: a 120 km dal traguardo finiscono a terra Miguel Ángel López, Sam Bennett e Pozzovivo, poi è il turno di Fraile, Laporte (compagno di Viviani) e Sivakov (compagno di Bernal). Resta attardato anche Alaphilippe dopo una scivolata in discesa, con il francese costretto a cambiare la bici.

Sivakov in sofferenza, problemi anche per Nizzolo

Tanti i problemi, tante le cadute. Sivakov finisce di nuovo a terra, così come Amador, Dumoulin, Porte e Caleb Ewan. Grellier intanto vince il primo GPM di giornata, ma al secondo viene rimontato dal plotone frazionato in tanti gruppetti a causa delle diverse cadute. Sagan 'vince' la volata per il 4° posto del traguardo volante, mettendo fieno in cascina per la maglia verde mentre Michael Schär si porta a casa il secondo GPM (conquistando la prima maglia a pois). Subito dopo la salita, ecco che rimonta il plotone: nel gruppo non ci sono due dei favoriti di giornata, Giacomo Nizzolo e Caleb Ewan.

Giornata sfortunatissima per Sivakov: seconda caduta e altro tempo perso

Si rallenta in gruppo: MÁ López non ascolta e sbatte contro un cartello

Troppe cadute e i big e i 'senatori' del gruppo chiedono di rallentare fino all'arrivo di tappa. L'andatura cala e rientrano alcuni corridori che avevano perso terreno (vedi lo stesso Ewan), ma l'Astana non ci sta e prova ad allungare in discesa. Ecco che Miguel Ángel López rischia e finisce nella siepe: gli è andata anche bene, perché il colombiano è andato contro un cartello stradale, rischiando di chiudere in maniera anticipata il Tour.

Lopez, che spavento! Cade in curva e finisce contro un cartello stradale

Cade Pinot, poi Kristoff vince la volata

Finita la discesa, si torna a lottare per le posizioni di testa: chi vince oggi si prende anche la maglia gialla. A lavoro i treni di NTT e Cofidis, rispettivamente, per Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. Nelle posizioni di testa anche CCC, Quick Step e Jumbo-Visma. C'è però una caduta a 3 km dall'arrivo, a terra Pinot, e molti corridori non possono più fare lo sprint. Alla fine vince di gran carriera Kristoff che torna alla vittoria, riuscendo ad evitare il ritorno del campione del mondo Pedersen.

Tony Martin capopopolo: il tedesco alza le mani e fa cenno al gruppo di rallentare

