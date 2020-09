Il terzo tentativo è quello buono. Marc Hirschi fa sua la 12a tappa del Tour de France, la più lunga di questa edizione, e trova un successo dopo aver sfiorato la vittoria nella 2a frazione a Nizza (dove lo sconfisse Alaphilippe in volata) e nella 9a frazione a Laruns (sempre la volata a metterlo ko in favore di Pogacar). Il corridore della Sunweb non si fa trovare impreparato sulla Côte de la Croix du Pey, tenendo le ruote di Schachmann e Soler, e parte in solitaria sul Suc au May, prima di fare il numero in discesa e guadagnare il margine necessario per evitare tentativi di rimonta. Ci aveva provato Alaphilippe, ma il francese non è riuscito a rientrare. La Svizzera torna quindi a trionfare al Tour, con una vittoria che mancava dal 2012: quella di Fabian Cancellara al prologo di Liegi (portò la maglia gialla per 7 giorni). Sagan regola la volata di gruppo e si prende 4 punticini per la classifica a punti. Non c'è bagarre tra i big, anzi resta tutto com'è: altro giorno in maglia gialla per Primoz Roglic.