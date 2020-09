Tour de France

tra poco il report completo...

Cavagna in fuga. Allo sprint intermedio Sagan ancora sconfitto

Tornano alla ribalta i velocisti e Sam Bennett ha quindi l'occasione di chiudere a suo favore la lotta per la maglia verde con Sagan. La Deceuninck Quick Step manda quindi Rémi Cavagna in fuga, con il francese a far 'stancare' Bora Hansgrohe e Sunweb prima dell'eventuale volata di gruppo. In prossimità del traguardo volante, però, evadono Rolland, Cosnefroy e Luke Rowe e il gruppo lascia fare non volendo disperdere ulteriori energie. Al traguardo volante si lotta 'solo' per il 5° posto e Sagan viene ancora battuto da Sam Bennett che guadagna un altro punticino.

Sagan, Sam Bennett e Trentin in fuga

La strada comincia a salire e ci sono diversi tentativi di fuga, tra questi ci prova anche il campione olimpico Van Avermaet. Sono in 14 là davanti, ma la Bora Hansgrohe è brava a far rientrare il gruppo. Caleb Ewan fa fatica a tenere le ruote e parte un altro gruppetto con nomi d'eccezione: all'attacco Sagan, Sam Bennett e Trentin oltre a Van Avermaet, Kragh Andersen, Anrdt, Naesen, Bauer, Rowe, Stuyven, Devenyns e Mezgec. Questi 12 guadagnano subito un minuto di vantaggio sul gruppo maglia gialla, con la Jumbo Visma che prova a ricucire per van Aert. Attaccano anche Coquard, Boasson Hagen e Hofstetter ma non riusciranno a rientrare mentre il gruppo maglia gialla si rialza visto i 2 minuti di ritardo ai -20.

Vince ancora Kragh Andersen

Sono quindi in 12 quindi a giocarsi la tappa: Matteo Trentin prova un allungo, ma viene marcato da Sagan e Sam Bennett. Zitto zitto se ne va invece Kragh Andersen, già vincitore a Lione, che parte tranquillo ai -15,8 km senza essere più ripreso. Il danese guadagna 20'' in discesa e arriva in solitaria al traguardo di Champagnole, incredibile. Mezgec fa sua la volata dei battuti, mentre Sam Bennett e Sagan fanno la volata per l'8° posto: passa facile ancora l'irlandese.

Bol e Pedersen: "Andiamo in fuga o no?". Che show di Magrini in telecronaca

