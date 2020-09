Durante la 13a tappa del Tour de France ha dovuto abdicare Bauke Mollema , uno dei capitani della Trek Segafredo insieme a Richie Porte . L'olandese, che era nella top 15 della generale, è stato costretto al ritiro a causa della frattura del polso rimediata a seguito di una caduta. Mollema è stato sottoposto addirittura a due interventi chirurgici perché la frattura coinvolgeva anche radio, ulna e scafoide . L'olandese verrà dimesso in giornata, ma è costretto a chiudere anticipatamente la sua stagione .

L’operazione è andata bene. Tecnicamente, si è svolta alla perfezione. Sia il chirurgo che il medico di squadra sono molto soddisfatti del risultato. Bauke tornerà a casa per continuare il suo percorso di recupero. [nota ufficiale sul sito della squadra]

Non vedremo dunque il vincitore del Giro di Lombardia 2019 sulle strade del Giro d'Italia come gregario di Vincenzo Nibali, tanto meno come capitano della Trek Segafredo alla Vuelta.