Ciclismo

Tour de France - Carapaz e Alaphilippe ci provano, ma Kamna è il più forte! Rivivi l'arrivo

Prima vittoria al Tour de France per la Bora Hansgrohe: non con Sagan o Buchmann, ma con Kamna che arriva in solitaria a Villard-de-Lans dopo aver sfiancato Alaphilippe e, soprattutto, Carapaz. Kamna aveva vinto anche una tappa al Giro del Delfinato, a Megève, il 15 agosto scorso.

