Finalmente Ineos, finalmente Carapaz. Dopo due tentativi consecutivi di fuga, al terzo Carapaz è riuscito ad arrivare in fondo. L'ecuadoriano non ha però conquistato il successo perché, arrivato insieme al compagno di squadra Kwiatkowski, ha lasciato vincere il polacco che gli aveva fatto l'andatura per tutte e sei le salite di giornata, con il corridore sudamericano che si è così issato in vetta alla classifica scalatori. Un po' per uno non fa male a nessuno dice il motto e Carapaz ha spiegato quanto successo nel finale di tappa di La Roche-sur-Foron.

È stata una vittoria incredibile. Siamo andati entrambi in fuga e volevamo sia raccogliere punti per la maglia a pois che vincere la tappa, è stato un lavoro collettivo. Abbiamo deciso insieme che a Michal sarebbe andata la vittoria e a me la maglia a pois. Ora difenderemo questa maglia e bisognerà trovare la strategia migliore per tenerla fino a Parigi. [Richard Carapaz a fine tappa]

Giro d'Italia Nibali, Froome, Bernal, Sagan, Viviani: chi va al Giro d'Italia 2020? La startlist provvisoria 2 ORE FA

Gioia Kwiatkowski! Carapaz gli concede la vittoria con l'abbraccio

Kwiatkowski: "Ho vissuto tante emozioni in bici, ma questo sarà un giorno indimenticabile"

Terza fuga consecutiva, è sempre andato vicino alla vittoria. Lotterà per la maglia a pois a Parigi in questo finale. Dopo un avvio difficoltoso di Tour de France, Carapaz sta chiudendo in crescendo. Apposta per il Giro d'Italia?

Purtroppo non sarò al Giro d'Italia. Il piano della squadra è di andare alla Vuelta

Continuano ad evolversi quindi i piani del Team Ineos, con Carapaz che fungerà da vice capitano a Froome alla Vuelta e non difenderà il Giro d'Italia vinto lo scorso anno (con la maglia della Movistar). Al Giro ci sarà invece Geraint Thomas che sta crescendo anche lui dopo il 2° posto alla Tirreno-Adriatico. E Bernal dove andrà?

"Tour 360", tappa 18: Kwiatkowski e Carapaz abbraccio di squadra, Roglic salti di gioia

Tour de France La classifica scalatori dopo la 18a tappa del Tour: Carapaz in maglia a pois 9 ORE FA