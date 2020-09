Era stato un guerriero nella tappa con arrivo al Pas de Payrol. Era arrivato in ritardo sì, ma facendo meglio di corridori come Guillaume Martin e Valverde. Romain Bardet è costretto però al ritiro dal Tour de France per aver rimediato una commozione cerebrale durante la 13a frazione del Tour de France a seguito di una caduta che ha visto coinvolti anche Mollema e altri corridori di Cofidis e Trek Segafredo.

Tour de France Tour de France: l'elenco dei partecipanti, ritirati e squalificati UN' ORA FA

Bardet è parso subito disorientato, ma si era rimesso comunque in sella sostenuto dalla sua AG2R in blocco, maglia a pois di Cosnefroy compreso. Poi l'epilogo sull'ultima salita dove il francese ha rimediato un ritardo di 2'30'' da Roglic e Pogacar, finendo all'11° posto della classifica generale con 3 minuti di ritardo.

Altra caduta al Tour: Bardet finisce a terra, Mollema si ritira

In serata gli esami, presso l'ospedale di Clermont-Ferrand, hanno evidenziato una commozione cerebrale. Nonostante Bardet avesse ritrovato un po' le forze, il regolamento dice che a seguito di una commozione cerebrale un corridore è costretto al ritiro. Lui aveva comunque finito la corsa...

La caduta è stata davvero violenta e purtroppo gli esami hanno confermato quanto sospettavo. Non sono in grado di proseguire. So che i miei compagni daranno il meglio da qui alla fine del Tour e auguro loro di togliersi belle soddisfazioni. [Romain Bardet al sito della squadra]

Finisce così l'avventura di Bardet al Tour de France con la maglia dell'AG2R, visto che il francese nella prossima stagione correrà per la Sunweb. Resta da vedere se il francese recupererà le forze in vista del 3 ottobre quando comincerà il Giro d'Italia. Restano ora in corsa 158 corridori al Tour.

Che botta per Bernal, Roglic pedala che è un piacere: rivivi la salita finale

Tour de France Covid e Tour de France: cosa accadrà in caso di seconda positività? UN' ORA FA