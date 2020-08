Le regole saranno estremamente ferree: le 22 squadre al via saranno composte da 8 corridori, per un massimo di 30 persone nello staff (compresi i ciclisti); tutti dovranno vivere in isolamento e non potranno entrare nel villaggio di partenza prima delle varie tappe; i primi test sono stati svolti domenica scorsa e sono stati ripetuti ieri (sei e tre giorni prima della partenza); i tamponi verranno ripetuti nei due giorni di riposo. Se due o più componenti di una squadra venissero trovati positivi, allora l’intero team verrà escluso dal Tour de France! C’è il concreto rischio di una corsa a eliminazione e non per meriti sportivi o episodi accaduti in strada. Tutti i big dovranno prestare la massima attenzione e lo stesso discorso vale per direttori sportivi, massaggiatori, fisioterapisti etc.: il rischio di dovere dire addio ai sogni di gloria per un contagio è estremamente concreto.