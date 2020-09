Archiviata la seconda settimana del Tour de France, diamo uno sguardo alla classifica generale e a quello che verrà. Il discorso maglia gialla è ora un affare per due: Roglic vs Pogacar, ma il corridore dell'UAE Emirates può davvero vincere il Tour? Andiamo ad analizzare alcune cose che sono successe nel corso degli ultimi giorni.

1) Pogacar può davvero vincere questo Tour

Poco da dire. Il Pogacar visto in questa prima parte del Tour sembra pronto per il grande salto. Dopo il podio dello scorso anno alla Vuelta (alle spalle di Roglic e Valverde), lo sloveno si sta costruendo una classifica davvero importante nonostante non abbia una squadra sufficientemente attrezzata per tenere la maglia gialla. In salita avrà Polanc e de la Cruz, ma i due potranno fare davvero poco rispetto allo strapotere della Jumbo. E, ricordiamoci, che Pogacar ha perso per strada Fabio Aru e Davide Formolo. Lo sloveno ha fatto tutto da solo scattando, praticamente, ad ogni tappa, sfinendo Bernal e mettendo qualche dubbio anche nella testa di Roglic. Insomma, è la mina vagante di questo Tour e se Roglic dovesse avere una giornata no...

La classifica generale

Coriridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 65h37'07'' 2. Tadej POGACAR UAE Emirates +40'' 3. Rigoberto URAN Education First +1'34'' 4. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +1'45'' 5. Adam YATES Mitchelton Scott +2'03''

2) Che Jumbo Visma! Era dalla Sky di Froome che non c'era una squadra così

È vero che Pogacar comincia a mettere qualche grillo nella testa di Roglic, ma lo sloveno della Jumbo può dormire - almeno per adesso - a sonni tranquilli grazie alla potenza di fuoco della sua squadra. Un team che può adoperare in salita Gesink, van Aert (ha sbriciolato il gruppo da solo per tutta la prima parte del Grand Colombier), George Bennett, Dumoulin e Sepp Kuss può star moderatamente tranquillo. Poi servirà che Roglic abbia le gambe per fare la differenza, ma lo sloveno può difendersi con tanti compagni di squadra pronti a riprendere Pogacar dovesse partire da lontano. Insomma, Roglic vuole lasciare solo le briciole ai propri avversari e vuole andare dritto verso la conquista del Tour. Con questa squadra... La Jumbo Visma si è anche dimostrata sul campo di poter controllare la corsa, decidere chi mandare in fuga e chi no, decidere se i big possano giocarsi la tappa o no. Una potenza che non si vedeva dai primi anni del Team Sky, quando in un colpo solo Froome poteva schierare Nieve, Geraint Thomas, Poels, Sergio Henao, Porte e compagnia. Quel Team Sky non esiste più, oggi c'è la Jumbo Visma.

3) Sarà davvero dura per Sagan vincere la maglia verde

La Bora Hansgrohe ha fatto davvero di tutto per ribaltare la situazione nella classifica a punti. Nella tappa dei ventagli aveva spezzato il gruppo, e anche nella frazione con arrivo a Lione, la tattica del team ha pagato 'facendo fuori' Sam Bennett. Il problema è che Sagan non riesce più a vincere e nei traguardi volanti lascia sempre qualche punto all'irlandese. Di tappe con arrivo in volata ne restano due, poi ci si giocherà tutto negli sprint intermedi. Non resta proprio che la tattica dello sfinimento per Sagan, che dovrà mettere così tanto in difficoltà Bennett dall'escluderlo dalla corsa facendolo finire fuori tempo massimo. Insomma, per vincere la maglia verde serve anche arrivare a Parigi...

4) Hirschi è il campione del futuro

Dopo i tentativi di Nizza e Laruns, Hirschi finalmente ce l'ha fatta. Altro numero dello svizzero che questa volta è riuscito ad arrivare al traguardo nella tappa di Sarran. Il campione del mondo under 23 del 2018, ha resistito in salita (scalpitavano Rolland e Alaphilippe in quella tappa) e ha guadagnato in discesa fino ad arrivare in solitaria al traguardo, conquistando così un successo prestigioso al Tour a 22 anni. Visto l'impegno e l'attitudine messa in campo dello svizzero, ci si pone subito il quesito su cosa possa fare in futuro Hirschi. Vedendo le sue caratteristiche sembra il corridore ideale per le grandi Classiche. Tiene in salita, si butta in volata, sa quando è il momento giusto per attaccare ed è un eccellente discesista. La Svizzera ha trovato il suo nuovo Cancellara.

5) Alaphilippe pensa al Mondiale

Il francese si è finalmente sbloccato al Tour de France, ritrovando una vittoria che gli mancava ormai da 13 mesi. Ha indossato anche la maglia gialla per quattro giorni finché la giuria non gliel'ha sfilata per una borraccia galeotta. In questa seconda settimana, dunque, Alaphilippe si è disinteressato della classifica generale provando qualche scatto qua e là. Il corridore della Decueninck Quick Step cercherà sicuramente un secondo successo a questo Tour, ma quando potrà cercherà di salvare la gamba per un altro appuntamento. Il Mondiale di Imola stuzzica e non poco il Moschettiere ed ora il sogno è quello di indossare la maglia iridata piuttosto che quella gialla.

