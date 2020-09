Ciclismo

Tour de France - Dopo Cancellara la Svizzera trova Marc Hirschi, rivivi la sua vittoria a Sarran

La Svizzera non trovava un successo di tappa al Tour de France dal 2012, quando si impose Fabian Cancellara al prologo di Liegi. Questa volta è toccata a Marc Hirschi, campione del Mondo Under 23 nel 2018. Al terzo tentativo in questo Tour, quindi, il corridore della Sunweb è riuscito a trionfare dopo l'attacco in salita e il numero in discesa.

00:00:56, 1571 Visualizzazioni, 38 minuti fa