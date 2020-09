Già durante i giorni scorsi si era capito che le condizioni fisiche del campione in carica non erano delle migliori e al termine dell'ultima tappa lo stesso colombiano aveva rivelato di avere fortissimi dolori di schiena. Nella mattinata di mercoledì ecco la comunicazione.

Lo stesso capitano della Ineos è dispiaciuto: "Ovviamente non è così che avrei voluto che il mio Tour de France finisse, ma sono d’accordo che è la decisione giusta per me in queste circostanze. Ho il massimo rispetto per questa corsa e non vedo l’ora di tornare nei prossimi anni".