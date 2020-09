Si festeggia in casa Jumbo Visma. Non è arrivata la vittoria di tappa nell'ultima frazione con salite (manca ora solo la cronoscalata di La Planche des Belles Filles), ma Primoz Roglic è sempre più padrone del Tour con 57'' di vantaggio su Pogacar a tre giorni dalla conclusione della corsa. Ci sono addirittura quattro corridori della Jumbo Visma nella top 20 della classifica generale, uno di questi è proprio Wout van Aert che ha chiuso questa tappa con un incredibile 3° posto, arrivando insieme ai big della classifica.

Roglic cannibale! Batte Pogacar anche nella volata per il 4° posto

Tour de France Tutte le classifiche dopo la 18a tappa del Tour de France TRA 2 ORE

Il risultato di van Aert, però, viene in parte ridimensionato, con la Giuria dei Commissari dell'UCI che ha predisposto una penalizzazione per il corridore belga che avrebbe “sfruttato la scia di un'ammiraglia” per farsi sotto sul gruppo dei big dopo l'ultimo GPM. Van Aert era riuscito a rientrare dopo lo sterrato e la discesa, infatti, ma secondo la Giuria avrebbe fatto uso dell'”aiutino”. Resta 3° nell'ordine d'arrivo (rubando secondi di abbuono ai rivali di Roglic), ma è stato penalizzato con 20'' in classificagenerale, 4 punti nella classifica a punti (dove è 7°) e 4 punti nella classifica scalatori.

POGACAR PUÒ DAVVERO VINCERE IL TOUR? Sì, può battere Roglic No, Roglic resta il più forte

Non solo, è stato addirittura espulso il ds della Jumbo Visma, Merijn Zeeman, per un alterco avuto con un commissario dell'UCI nella giornata di mercoledì 16 settembre. Secondo il comunicato della Giuria, Zeeman avrebbe intimidito e minacciato un commissario durante un controllo di routine del mattino sulle bicicletta da corsa in dotazione ai corridori (rispetto del peso minimo standard, controllo che non ci siano motorini ecc).

Non sono state ravvisate irregolarità sulle “Bianchi” in dotazione ai corridori della Jumbo Visma, ma non è stato tollerato il comportamento di Merijn Zeeman che è stato quindi espulso dal Tour con effetto immediato.

La volata alla moviola: Sagan spinge col gomito van Aert

Tour de France Roglic: "Ancora non ho vinto niente"; Pogacar: "Questa volta non avevo le gambe" 5 ORE FA