Primo hors catégorie del Tour e qualcosa si muove. Crollo clamoroso di Pinot che arriva con 20 minuti di ritardo dal gruppo, ma la vera sfida è sul Col de Peyresourde. Pogacar cerca e riesce a rimontare secondi dopo quanto perso causa ventaglio il giorno prima, rimontando di 40'' in classifica generale. Lanciano segnali confortanti Bardet (comunque caduto oggi) e Quintana, mentre Roglic risponde colpo su colpo. Si salva dopo qualche attimo di apprensione Adam Yates che mantiene per un altro giorno la maglia gialla, così come Bernal che viene salvato da Carapaz. Affonda Dumoulin, ma il ruolo dell'olandese è chiaro: il suo lavoro è quello di gregario per Roglic. Lato vittoria di tappa, tocca a Peters che dopo la vittoria di Anterselva dello scorso anno, trova anche un successo di prestigio al Tour de France. Niente da fare per Zakarin che ci aveva provato da lontano, ma paga la sua poca destrezza a guidare la bicicletta in discesa.