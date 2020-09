È stato mandato alla Tirreno-Adriatico, con l'obiettivo di vincere la Vuelta. Questo è il percorso che dovrà seguire Chris Froome dopo che il britannico, vincitore di quattro Tour in carriera, non aveva convinto il Team Ineos nella fase di preparazione alla Grande Boucle. Una mancata convocazione che ha fatto discutere, anche perché sarebbe stato l'ultimo Tour per Froome con gli uomini ex Sky considerando che nella prossima stagione il classe '85 approderà all'Israel. Nella sua nuova squadra potrà fare il capitano unico, cosa che non avrebbe più potuto fare alla Ineos vista la presenza di Geraint Thomas e soprattutto di Egan Bernal. Froome però voleva venire al Tour, anche con un ruolo di gregario...

Sarei stato felice di andare al Tour e aiutare la squadra, ma il team ha deciso diversamente. Avrei potuto avere un ruolo, ma - evidentemente - in quel momento avrei ricevuto tanta pressione se fossi stato convocato per fare il Tour de France. [Chris Froome a Eurosport UK]

Sia io che Geraint Thomas avremmo dato qualcosa in termini di esperienza. Insomma, io e Geraint abbiamo vinto 5 Tour insieme. Bernal ne avrebbe approfittato? Avremmo aiutato. Detto questo, Bernal vincerà solo se avrà le gambe per farlo

Geraint Thomas e Chris Froome alla Tirreno-Adriatico Credit Foto Getty Images

Ma Froome può ancora vincere il Tour?

Ci riproverò sicuramente l'anno prossimo. Sono molto motivato e curioso perché ci andrò con una nuova squadra. Quest'anno proverai a vincere la Vuelta? È un obiettivo, ma non è tutto. Ci proverò, ma posso anche non vincerla. L'importante per me è che abbia la sensazione di aver concluso la stagione facendo una progressione. Soprattutto dopo quanto successo lo scorso anno

Stai vedendo il Tour? Bernal è 3° in classifica

Mi piacerebbe vedere una vittoria di Egan Bernal, ma allo stesso tempo Pogacar è molto vicino. Sembra il più fresco tra i big ed è sempre a suo agio, è incredibile vederlo correre. Roglic? È sicuramente lui quello che deve 'perdere' Tour, al momento è il corridore che ha dimostrato di più. È una gara molto diversa quest'anno e penso che tutti debbano tenere a mente quale sia stato il percorso per arrivare al Tour. Voglio dire che non abbiamo avuto molte gare di avvicinamento. Il 50% del gruppo ha fatto solo rulli quindi c'è da capire cosa puoi realmente dare

Gli sloveni stanno facendo la differenza. Roglic può vincere?

Loro hanno cominciato prima a pedalare ed è per questo che sembra stiano volando. Pogacar cerca di sfruttare ogni occasione a sua disposizione e Roglic dà l'impressione di essere dominante anche grazie ad una squadra come la Jumbo Visma. Stanno controllando molto bene. Resta da vedere se riusciranno a resistere per tre settimane. È questa la sfida per Roglic. Solitamente Roglic lo abbiamo visto in coda al gruppo dei big alla terza settimana. E la terza settimana di questo Tour sarà brutale. Ci saranno dei giorni molto difficili, da quello dopo il giorno di riposo, alla 17a tappa e la cronometro di La Planche des Belles Filles

Bernal potrà avere la meglio su di lui nella terza settimana

Bernal sembra invece avere continui alti e bassi ed è difficile sapere esattamente come stia in questo momento. Mi piacerebbe pensare che possa salire di condizione nell'ultima settimana come ha fatto l'anno scorso al Tour. Però se dovesse andare oltre il minuto di ritardo da Roglic diventerà dura...

Per dovere di cronaca va detto che, è vero che Roglic potrà calare nella terza settimana, ma lo sloveno ha fatto 4° al Tour del 2018, 3° al Giro d'Italia dello scorso anno e ha vinto la Vuelta sempre nella passata stagione...

