19 agosto 2019: in un caldo pomeriggio d’estate, il calendario del ciclismo mondiale si avvicina a rapide falcate alla Vuelta di Spagna e la Jumbo Visma annuncia l’ingaggio di Tom Dumoulin per la stagione successiva. Il nativo di Maastricht è ancora alle prese con il fastidioso infortunio al ginocchio patito al Giro, ma il pensiero dei più si proietta già al futuro, ipotizzando la trama dei Grandi Giri che verranno e quella del Tour de France in particolare. La corsa più prestigiosa del mondo, stritolata nell’ultima Era dalla forza bruta del Team Sky/Ineos, vedrà sorgere un nuovo duopolio? Chi vincerà il primo confronto delle nuove Guerre Stellari del pedale? A ormai poche ore dal Grand Depart di Nizza, stiamo per trovare una risposta a questi interrogativi.

Partiamo da una puntualizzazione: sarebbe grossolano ridurre una corsa come la Grande Boucle al mero duello tra queste due corrazzate, un pensiero che ha ribadito lo stesso Dumoulin tra il diplomatico e il realista. Le ambizioni della Bahrain McLaren di Landa, l’orgoglio dei francesi, il nuovo corso di Quintana, per dire di alcuni protagonisti che vogliono rovesciare questo schema. Ma è pur vero che ogni discorso in sede di analisi della corsa parte da qui. Le formazioni più attrezzate, più complete, più organizzate: saranno loro il punto di riferimento della corsa, sicuramente nella prima settimana. Poi si faranno i primi conti. Ma come arrivano Ineos (che al Tour si chiamerà Grenadier) e Jumbo Visma al Tour numero 107?

Con uomini diversi da quelli che ci aspettavamo, questo è certo. Per storiche scelte tecniche e qualche caduta beffarda. Sir Dave Brailsford ha scelto per il completo restyling dei suoi, almeno per quel che riguarda i capitani. Out senza pericolosi romanticismi – come da indole della squadra – i senatori Chris Froome e Geraint Thomas, cinque Tour de France in due e per la prima volta dal 2009 assenti contemporaneamente dalla corsa. InPavel Sivakov e Richard Carapaz, che con il campione uscente Egan Bernal formeranno degli inediti big three. Per contro, la Jumbo Visma dovrà rinunciare a Steven Kruijswijk, terzo l’anno scorso e tradito da uno scivolone al Delfinato. Un forfait doloroso, anche se i calabroni hanno dimostrato di avere in faretra alternative decisamente valide. Riavvolgete il nastro e guardate a come hanno pedalato recentemente i vari George Bennett e Sepp Kuss. Senza scomodare Wout van Aert, signore del ciclismo d'agosto. Perchè la strada recente, quella percorsa dalla carovana post lockdown, ci dice che è proprio la squadra di Richard Plugge a presentarsi ai nastri di partenza con qualche goccia di ottimismo in più dei rivali.

Le due squadre al Tour

Team Ineos/Grenadier Team Jumbo Visma Egan BERNAL (COL) Primoz ROGLIC (SLO) Andrey AMADOR (CRC) Tom DUMOULIN (NED) Richard CARAPAZ (ECU) Tony MARTIN (GER) Jonathan CASTROVIEJO (ESP) Wout VAN AERT (BEL) Michal KWIATKOWSKI (POL) Robert GESINK (NED) Luke ROWE (GBR) Sepp KUSS (USA) Pavel SIVAKOV (RUS) George BENNETT (NZL) Dylan VAN BAARLE (NED) Amund Grondahl JANSEN (NOR)

Al Tour de l’Ain abbiamo avuto il primo assaggio del duello tra le due squadre. Roglic ha vinto la corsa, con Bernal sconfitto ai punti (tradotto: 18 secondi di ritardo in classifica per il colombiano, poca roba). Ma è stata la solidità della squadra olandese ad impressionare, con Kruijswijk e Bennett quarto e quinto e non lontani dal capitano sloveno. Al Giro del Delfinato, per quel che riguarda il mero risultato finale, è finita 0-0: gara al colombiano Martinez, Roglic e Bernal ritirati. Ma la realtà dei fatti è stata un’altra. La squadra giallonera ha vinto tre tappe su cinque, con Wout van Aert, lo stesso Roglic e Sepp Kuss. Con lo sloveno saldamente in testa alla generale prima dell’abbandono forzato. Una dimostrazione di forza impressionante in tutti i suoi interpreti.

Dopo aver fatto il confronto sullo stato di forma delle due formazioni, va analizzata la condizione dei due capitani designati, Bernal e Roglic appunto. Il primo è ancora alle prese con un fastidioso mal di schiena e probabilmente non sarà al 100% nel corso della prima insidiosa settimana. Al Delfinato non ha incantato, ma potrebbe anche essere la conseguenza dei carichi di lavoro delle giornate precedenti. Problemi fisici a parte, ci si attende un crescendo da parte sua, fino a raggiungere il top nella settimana decisiva. Roglic ha da poco confermato la sua presenza dopo giorni in cui la preoccupazione sulla sua salute era cresciuta. Certo, se dovesse ritrovare lo spunto visto fin qui sarebbe al limite della giocabilità. Appunto: avrà solo una cronometro su cui scaricare i suoi cavalli, ma il miglior Roglic corre da fuoriclasse su ogni terreno. Con un uomo ombra nel caso le cose dovessero mettersi male: Tom Dumoulin, colui dal quale inizia questa storia. Che dopo il calvario di un anno è lentamente tornato ai suoi livelli e potrebbe anche avere meno pressione sulle spalle degli altri. Settimo al Delfinato e in crescita: e se ritrovasse la sua miglior pedalata nelle tappe in cui si deciderà il Tour?

