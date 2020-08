Tanti i dubbi in vista del Tour de France. Scatta il caso dei falsi positivi: quello della Bora Hansgrohe di oggi al Bretagne Classic, era Oscar Gatto il positivo trovato, era infatti un falso positivo. E se accadesse anche al Tour de France? C'è il serio rischio di falsificare l'esito della corsa.

Il giallo si infittisce. Non è un libro thriller, ma quanto successo al Bretagne Classic quest'oggi, soprattutto in prospettiva Tour. A Plouay, per la gara odierna, non hanno partecipato tre squadre: Team Ineos e Jumbo-Visma che hanno preferito non esserci per preparare il Tour (

) e la Bora Hansgrohe che proprio in giornata ha scoperto la positivtà al covid di un suo corridore.

Da protocollo UCI, tutte le squadre devono far fare tamponi ai propri tesserati (dai corridori ai membri dello staff) 6 e 3 giorni prima di una corsa. In caso di doppia negatività, c'è il semaforo verde per poter partecipare. In giornata però è arrivata la positività ad un tampone di sabato 22 agosto e la Bora Hansgrohe ha deciso in massa di ritirare la squadra perché, inevitabile, il corridore ha avuto contatti frequenti con i propri compagni durante questi ultimi giorni.

Nel pomeriggio il team tedesco ha ripetuto i tamponi a tutti i componenti della squadra, tutti con esito negativo. Anzi, lo stesso corridore che era risultato positivo sabato 22 è poi risultato negativo quest'oggi. Secondo Tuttobici, il corridore trovato positivo era l'italiano Oscar Gatto. Si può parlare dunque di falso positivo, una questione davvero dura da sbrogliare. E non è il primo caso... Ricorderete quanto successo a Silvan Dillier prima della Strade Bianche.

Il team manager della Bora ha poi firmato una nota ufficiale, ponendo diversi dubbi per il futuro del ciclismo, a partire dal Tour de France.

Le mie preoccupazioni sono state confermate. È noto che i test PCR (quelli per il covid) hanno un certo tasso di errore e quindi possono produrre come risultato dei falsi positivi. Questo di per sé non sarebbe un problema, se ci fosse la possibilità di verificare immediatamente i risultati in caso di riscontro positivo. Nella normativa antidoping sono previsti un Campione A e un Campione B, proprio per questo motivo. Se il campione A è positivo, il risultato viene verificato con il campione B. Nell'attuale strategia di test dell'UCI, questa verifica non è presente. [Ralph Denk, Team Manager della Bora al sito ufficiale]

Si dovrebbe subito puntare al secondo test immediato

Anche i laboratori antidoping sono accreditati, il che significa che determinati standard vengono stabiliti e controllati. Questo sarebbe un approccio. Stiamo parlando di atleti che si sono preparati per una gara per settimane o per mesi e quindi potrebbero non essere autorizzati a cominciare una corsa importante a causa di un falso positivo e quindi di un falso risultato. Oggi abbiamo ritirato tutta la nostra squadra da una gara World Tour

Un danno per gli sponsor

È un danno per noi, perché il valore pubblicitario su cui si basano gli impegni dei nostri sponsor non c'è stato. Oggi non è stato possibile ottenere questi benefici. Certo, la salute di tutte le persone coinvolte dovrebbe e deve sempre avere la priorità, tuttavia è ancora insoddisfacente che non si tenga conto di tutti gli altri aspetti. Penso che qui debbano essere apportati immediatamente degli aggiustamenti. Abbiamo anche bisogno di certezza riguardo alle procedure e alla strategia dei test. Se non lo abbiamo, presto avremo problemi seri, perché quale azienda seria vorrà investire in una lotteria?

La domanda sorge spontanea. E se succedesse al Tour? Nonostante manchino pochi giorni al Gran Départ di Nizza, non è stato ancora ufficializzato il protocollo circa le normative anti-covid. Secondo una ricostruzione dell'Equipe, verranno effettuati test durante i giorni di riposo e in caso di doppia positività verrà mandata a casa l'intera squadra. Con dei falsi positivi, c'è il rischio di falsificare l'esito della corsa.

