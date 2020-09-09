Tour de France

La classifica generale
|Corridore
|Squadra
|Tempo
|1. Primoz ROGLIC
|Jumbo Visma
|46h15'24''
|2. Egan BERNAL
|Ineos Grenadiers
|+21''
|3. Guillaume MARTIN
|Cofidis
|+28''
|4. Romain BARDET
|AG2R
|+30''
|5. Nairo QUINTANA
|Arkéa Samsic
|+32''
|6. Rigoberto URAN
|Education First
|+32''
|7. Tadej POGACAR
|UAE Emirates
|+44''
|8. Adam YATES
|Mitchelton-Scott
|+1'02''
|9. Miguel Ángel LÓPEZ
|Astana
|+1'15''
|10. Mikel LANDA
|Bahrain McLaren
|+1'42''
|11. Richie PORTE
|Trek Segafredo
|+1'53''
|12. Enric MAS
|Movistar
|+2'02''
|13. Bauke MOLLEMA
|Trek Segafredo
|+2'31''
|14. Tom DUMOULIN
|Jumbo Visma
|+3'22''
|15. Richard CARAPAZ
|Ineos Grenadiers
|+3'42''
|16. Damiano CARUSO
|Bahrain McLaren
|+3'42''
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