Tour de France

La classifica generale

CorridoreSquadraTempo
1. Primoz ROGLICJumbo Visma46h15'24''
2. Egan BERNALIneos Grenadiers+21''
3. Guillaume MARTINCofidis+28''
4. Romain BARDETAG2R+30''
5. Nairo QUINTANAArkéa Samsic+32''
6. Rigoberto URANEducation First+32''
7. Tadej POGACARUAE Emirates+44''
8. Adam YATESMitchelton-Scott+1'02''
9. Miguel Ángel LÓPEZAstana+1'15''
10. Mikel LANDABahrain McLaren+1'42''
11. Richie PORTETrek Segafredo+1'53''
12. Enric MASMovistar+2'02''
13. Bauke MOLLEMATrek Segafredo+2'31''
14. Tom DUMOULINJumbo Visma+3'22''
15. Richard CARAPAZIneos Grenadiers+3'42''
16. Damiano CARUSOBahrain McLaren+3'42''
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