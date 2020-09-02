La classifica generale

CorridoreSquadraTempo
1. Julian ALAPHILIPPEDeceuninck Quick Step22h28'26''
2. Adam YATESMitchelton-Scott+4''
3. Primoz ROGLICJumbo Visma+7''
4. Tadej POGACARUAE Emirates Team+11''
5.. Guillaume MARTINCofidsi+13''
6. Egan BERNALIneos Grenadiers+17''
7. Tom DUMOULINJumbo Visma+17''
8. Nairo QUINTANAArkéa Samsic+17''
9. Esteban CHAVESMitchelton-Scott+17''
10. Miguel Ángel LÓPEZAstana+17''
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