La classifica generale
|Corridore
|Squadra
|Tempo
|1. Julian ALAPHILIPPE
|Deceuninck Quick Step
|22h28'26''
|2. Adam YATES
|Mitchelton-Scott
|+4''
|3. Primoz ROGLIC
|Jumbo Visma
|+7''
|4. Tadej POGACAR
|UAE Emirates Team
|+11''
|5.. Guillaume MARTIN
|Cofidsi
|+13''
|6. Egan BERNAL
|Ineos Grenadiers
|+17''
|7. Tom DUMOULIN
|Jumbo Visma
|+17''
|8. Nairo QUINTANA
|Arkéa Samsic
|+17''
|9. Esteban CHAVES
|Mitchelton-Scott
|+17''
|10. Miguel Ángel LÓPEZ
|Astana
|+17''
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