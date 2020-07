Tour de France, la partenza da Copenaghen verso lo spostamento al 2022

Das Fahrerfeld der Tour de France wird wohl erst 2022 in Kopenhagen Station machen

Cambio in vista per la partenza del Tour de France del 2021. La Grande Boucle il prossimo anno anno sarebbe dovuta iniziare da Copenaghen, ma quasi sicuramente la capitale danese con ogni probabilità ospiterà la corsa francese solamente nel 2022.

Manca ancora l’ufficialità e anche il sindaco di Copenaghen ha confermato che nulla è stato deciso, ma, come riporta cyclingpro.net, l’organizzazione del Tour sembrerebbe optare per una partenza dalla Bretagna nel 2021. I motivi sono la concomitanza con gli Europei di calcio e soprattutto l’obbligo di spostare di una settimana la corsa per evitare una sovrapposizione con le Olimpiadi di Tokyo.

Conferme sono arrivate anche da DRTV e da WielerFlits: “ASO e Copenaghen stanno lavorando ad un nuovo accordo per spostare di un anno Le Grand Départ”. La capitale della Danimarca riuscirà così a gestire al meglio gli altri eventi del 2021, trovando la giusta collocazione per la partenza del Tour nel 2022.

