Sarà una parata di stelle davvero senza precedenti. Mai come in questo 2020, anche a causa della pandemia che ha sconvolto il mondo dello sport, con il calendario che è stato rivoluzionato, troveremo il meglio del ciclismo internazionale al via del Tour de France. Partenza il 29 agosto da Nizza: una Grande Boucle storica, con tantissimi favoriti e ancor di più outsiders, pronti a fare il colpaccio. La sfida Jumbo-Visma contro Team INEOS occupa ovviamente la scena: Primoz Roglic contro Egan Bernal su tutti. Ma poi tanti nomi di rilievo: da Nairo Quintana a Thibaut Pinot, passando per Tadej Pogacar, Mikel Landa e tanti altri. Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco completo dei partecipanti.

STARTLIST TOUR DE FRANCE 2020

AG2R LA MONDIALE

Romain Bardet

François Bidard

Mikaël Cherel

Benoit Cosnefroy

Tony Gallopin

Alexis Gougeard

Pierre Latour

Oliver Naesen

Aurélien Paret-Peintre

Nans Peters

Clément Venturini

Alexis Vuillermoz

ASTANA

Ion Izagirre

Gorka Izagirre

Miguel Angel Lopez

Alexey Lutsenko

Pello Bilbao

Eros Capecchi

Damiano Caruso

Mark Cavendish

Sonny Colbrelli

Ivan Garcia Cortina

Marco Haller

Heinrich Haussler

Mikel Landa

Matej Mohoric

Wout Poels

Dylan Teuns

Rafa Valls

BORA – HANSGROHE ✓

Emmanuel Buchmann

Felix Grossschartner

Lennard Kamna

Gregor Muhlberger

Lukas Postlberger

Daniel Oss

Peter Sagan

Maximilian Schachmann

CCC TEAM

Alessandro De Marchi

Matteo Trentin

Greg Van Avermaet

Ilnur Zakarin

COFIDIS

Jesus Herrada

Christophe Laporte

Guillaume Martin

Fabio Sabatini

Elia Viviani

DECEUNINCK – QUICKSTEP

Julian Alaphilippe

Sam Bennett

Bob Jungels

EF PRO CYCLING

Alberto Bettiol

Hugh Carthy

Simon Clarke

Magnus Cort Nielsen

Lawson Craddock

Sergio Higuita

Tanel Kangert

Jens Keukeleire

Daniel Martinez

Neilson Powless

Rigoberto Uran

Tejay van Garderen

Mike Woods

GROUPAMA – FDJ

William Bonnet

Antoine Duchesne

David Gaudu

Stefan Kung

Mathieu Ladagnous

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Sebastien Reichenbach

ISRAEL START-UP NATION

André Greipel

Dan Martin

LOTTO SOUDAL ✓

Steff Cras

Jasper De Buyst

Thomas De Gendt

John Degenkolb

Caleb Ewan

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Tim Wellens

MITCHELTON – SCOTT

Jack Bauer

Sam Bewley

Brent Bookwalter

Esteban Chaves

Alex Edmonson

Tsgabu Grmay

Daryl Impey

Christopher Juul-Jensen

Luka Mezgec

Mikel Nieve

Adam Yates

MOVISTAR

Enric Mas

Alejandro Valverde

NTT PRO CYCLING

Roman Kreuziger

Louis Meintjes

Giacomo Nizzolo

TEAM INEOS

Andrey Amador

Egan Bernal

Jonathan Castroviejo

Chris Froome

Tao Geoghegan Hart

Michal Kwiatkowski

Luke Rowe

Pavel Sivakov

Geraint Thomas

Dylan Van Baarle

TEAM JUMBO – VISMA ✓

George Bennett

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tony Martin

Primoz Roglic

Wout Van Aert

TEAM SUNWEB ✓

Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Marc Hirschi

Joris Nieuwenhuis

Nicholas Roche

Jasha Sütterlin

TREK – SEGAFREDO

Niklas Eg

Kenny Elissonde

Alex Kirsch

Bauke Mollema

Mads Pedersen

Richie Porte

Toms Skuijins

Jasper Stuyven

Edward Theuns

UAE TEAM EMIRATES

Fabio Aru

David De La Cruz

Davide Formolo

Alexander Kristoff

Tadej Pogačar

ARKEA – SAMSIC

Winner Anacona

Warren Barguil

Maxime Bouet

Anthony Delaplace

Thibault Guernalec

Romain Hardy

Kevin Ledanois

Lukasz Owsian

Nairo Quintana

Diego Rosa

Connor Swift

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT

Frederick Backaert

Cyril Barthe

Bryan Coquard

Jens Debusschere

Cyril Gautier

Quentin Pacher

Maxime Chevalier

Sebastian Schonberger

Kevin Reza

Pierre Rolland

TOTAL DIRECT ENERGIE

Niccolò Bonifazio

Lilian Calmejane

