Miguel Ángel LÓPEZ (Astana)

Oggi è stato un giorno difficile per me. Ho fatto tutto quello che ho potuto, ma devo ammettere che è stato un giorno pessimo. Qualcuno deve pur perdere e oggi è toccato a me. Ho corso bene per tre settimane, ero sempre tra i migliori corridori, ho lottato per il podio e oggi sono partito per conquistarlo, ma non ci sono riuscito. Mi è mancato un giorno per raggiungere il mio obiettivo. Comunque sono contento di aver concluso il mio primo Tour de France e domani sarà comunque bello concludere questa corsa meravigliosa a Parigi

Richie PORTE (Trek Segafredo)

Arrivare terzo qui è il risultato di tanti sacrifici ed è la mia più grande gioia dopo la nascita dei miei figli. La foto di me sul podio di Parigi sarà quella che appenderò sul muro quando mi ritirerò. Mi sento sulla Luna. Ho avuto cadute e delusioni per così tanti anni… Abbiamo avuto dei problemi e delle difficoltà anche qui tra cadute e forature. Non vedo l’ora di salire sul podio. È semplicemente incredibile. Sono felice dopo oggi, essere sul podio del Tour era il mio sogno. Ho 35 anni, non voglio più essere così stressato, mi piacerebbe aiutare i corridori più giovani. Penso che in una buona giornata potrei essere là davanti, ma ora mi potrò ritirare felice, questo podio significa tutto per me

La sfida Roglic-Pogacar? Sono due grandi corridori. Pogacar è un grande e penso che con Bernal l’anno prossimo sarà divertente. I prossimi anni saranno fantastici per il ciclismo. Credo però che Roglic meritasse di vincere il Tour, ma il modo in cui ha corso oggi Pogacar è stato incredibile

Mikel LANDA (Bahrain McLaren)

È stato un buon finale per noi in questo Tour, che era iniziato piuttosto male. Abbiamo avuto diverse cadute, perso un compagno di squadra e alcuni di noi provavano molto dolore un po’ dappertutto. Ma abbiamo lavorato insieme, creando un bel gruppo che è andato sempre meglio giorno dopo giorno. Alla fine io ho chiuso 4° e Damiano Caruso 10°, un risultato molto importante come team e penso che abbiamo un bel progetto per il futuro

Enric MAS (Movistar)

Credo che alla fine il nostro Tour sia stato positivo. C’erano state alcune critiche prima di questa edizione, perché la nostra prestazione nelle corse precedenti non era stata delle migliori. Ma giorno dopo giorno abbiamo migliorato la nostra forma e il nostro Tour è finito bene

Damiano CARUSO (Bahrain McLaren)

Mi sento bene e sono fiero di me stesso e del team. Sono state tre settimane davvero buone con un grosso sforzo da parte di tutto il team. Sono contento specialmente per Mikel che ha concluso 4° nella classifica generale. Per noi è davvero un buon risultato. Anche la top 10 per me è davvero una sensazione fantastica, così come la top 10 nella cronometro di oggi. Questo significa che la condizione è ancora buona e non vedo l’ora delle prossime corse. E adesso ci saranno i Mondiali? Dai finiamo bene a Parigi, poi da lunedì penseremo a Parigi.

