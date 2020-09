Niente scossone in classifica generale, con il secondo arrivo in salita di questo Tour che non fa neanche il solletico. Anche perché in gruppo se la prendono con comodo, forse per paura di perdere oggi il Tour, forse perché non c'era nessuno che si è preso la responsabilità di guidare la carovana gialla. La Mitchelton Scott ha tirato il giusto, a dimostrazione che Adam Yates non era proprio convinto di questa maglia gialla. Alla fine ha preso le redini la Ineos di Bernal, ma con un'andatura conservativa, dimostrando che il colombiano è ancora in ritardo di condizione. Insomma, del gruppo maglia gialla non ci ha provato nessuno. Ci ha provato Fabio Aru ma si è rialzato; ci ha provato all'ultimo km Alaphilippe ma ha guadagnato un solo secondo. Ecco che la fuga è andato in porto, con l'azione solitaria di Lutsenko che si era sbarazzato già prima della folta concorrenza: i corridori all'attacco non erano male tra Jesús Herrada e il campione olimpico Van Avermaet.