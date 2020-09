Ancora a secco Peter Sagan che, dopo aver fatto lavorare tutta la sua squadra, non riesce a centrare un successo che gli manca ormai da 14 mesi. Lo slovacco rientra sicuramente nella classifica a punti per la maglia verde, ma manca una ghiotta chance per fare bottino pieno. A vincere è invece ancora la Sunweb che, dopo Hirschi , manda all'attacco il danese Kragh Andersen che sceglie il momento perfetto per fare fuori tutti gli avversari. E dire che erano partiti Alaphilippe, De Gendt poi lo stesso Sagan... Tentativo anche di Bernal di allungare, ma il colombiano è stato subito ripreso da Roglic. Il corridore della Ineos Grenadiers ha ritrovato energie e proverà a recuperare tutto il tempo perduto sul Grand Colombier?

Anche questa volta non mancano i tentativi di fuga con lo scatto deciso di Küng (Groupama-FDJ) e Theuns (Trek Segafredo). Con loro anche il velocista Cees Bol che attende il proprio compagno Casper Pedersen, ma alla fine il duo della Sunweb decide di rialzarsi e di farsi riassorbire dal gruppo. Sulla prima salita di giornata c'è invece il forcing della Bora Hansgrohe, perché dopo la montagna c'è subito il traguardo volante di Courpière: Sagan parte insieme al compagno Schachmann e si prende 15 punti. C'è anche Trentin, e Sam Bennett si deve accontentare 'solo' di 10 punti per il 6° posto.

Bol e Pedersen: "Andiamo in fuga o no?". Che show di Magrini in telecronaca

Fase lunghissima di preparazione in vista della Côte de la Duchère con Benoot che prova ad evadere dal gruppo, ma il belga viene ripreso subito dopo la discesa. Poi scatti e controscatti: ci provano Alaphilippe, ma anche Bernal seguito da Roglic. Poi Hirschi e Sagan a rimontare lo svizzero. L'attacco decisivo è quello di Kragh Andersen a 3,3 km dall'arrivo: il danese non viene più ripreso e si invola in solitaria a Lione, cogliendo il 2° successo di questo Tour de France per la Sunweb. Sagan cerca la volata per il piazzamento, ma viene anticipato da Mezgec e Consonni. In top 10 anche Matteo Trentin (7°) e Sonny Colbrelli (9°).