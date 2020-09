Tour de France

Non era la resa dei conti definitiva, ma una gran fetta di Tour si decideva oggi con la tappa regina che vedeva due hors catègorie in fila, incluso il Col de la Loze (a 2304 metri), la vetta più alta di questa edizione. Finalmente ha 'schiacciato sul pedale' Miguel Ángel López che è partito al momento giusto per la vittoria di tappa, riuscendo a distanziare anche i due sloveni in lotta per la maglia gialla. Il colombiano fa anche un bel salto in classifica, prendendosi al momento il podio dopo lo scivolone di Uran. La battaglia per la maglia gialla vede, però, ancora Roglic in vantaggio con il corridore della Jumbo Visma che guadagna 17'' (abbuono compreso) sul più giovane connazionale in classifica generale. Per il podio in lotta anche Richie Porte (soprattutto per la crono di sabato), Adam Yates e Uran, male invece Mikel Landa che ha messo a tirare tutta la squadra per un bel nulla di fatto considerando che il basco è stato uno dei primi a staccarsi.