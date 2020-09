Dalle ruote veloci a quelli coraggiosi, quelli che partono da lontano a caccia dell'impresa. La tappa odierna ha quel tipo di profilo: non solo per la lunghezza della frazione (218 km), ma per la serie di "mangia e bevi” che favoriscono gli attacchi da lontano. Perché non provarci dunque?

Il percorso della 12a tappa

Tappa movimentata, anche se non troppo per cambiare la classifica generale. Ci saranno la Côte de Saint-Martin-Terressus (1,5 km all'8,8%), la Côte d'Eybouleuf (2,8 km al 5,2%), la Côte de la Croix du Pey (4,8 km al 6%) e il Suc au May (3,8 km al 7,7%) ideali per i tentativi di fuga..

Programmazione televisiva

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 11:50 con orario d'arrivo previsto tra le 16:55 e le 17:30.

Tour de France 2020, tappa 12: Chauvigny-Sarran, percorso e profilo 3D

I favoriti della 12a tappa

Archiviata la pratica velocisti, si torna a salire anche se le montagne della 12a frazione non potranno essere teatro per attacchi dei big (anche se al Tour non si sa mai). Spazio ai fuggitivi quindi, e ci vengono in mente subito nomi come De Gendt, Van Avermaet, ma anche Alaphilippe, Hirschi, Schachmann e lo stesso Sagan che potrebbe non rialzarsi e andare dritto dopo il traguardo volante. Il corridore slovacco deve recuperare punti per la maglia verde, considerando che ha portato a casa un bel 0 dopo il declassamento di Poitiers.

La volata alla moviola: Sagan spinge col gomito van Aert

Lato italiani, non mancano i fuggitivi. Peccato che non ci sia più Formolo che in questa tappa ci avrebbe provato, ma abbiamo in De Marchi il nostro uomo. Sempre che sia nella giusta condizione dopo qualche caduta nella prima parte di corsa. Trentin potrebbe seguire Sagan e occhio a Bettiol, anche se il corridore dell'Education First è stato attaccato a Uran e Sergio Higuita in questa prima parte di Tour.

Come funziona il protocollo anti covid?

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.

Basta selfie e conferenze: tamponi e pochi spettatori. Come cambia il Tour con il Covid

Come cambia il ciclismo con il Covid? Tutte le regole da seguire per corridori e addetti ai lavori

