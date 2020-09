Ultima chiamata per i velocisti dato che, immaginiamo, in molti lasceranno il Tour con l'arrivo delle vere montagne. Anche perché, il prossimo sprint sarà alla 19a tappa, ed è logico pensare a qualche addio eccellente nei prossimi giorni. Si lotterà aspramente per un successo di tappa, soprattutto quei corridori come Bol, Viviani, Coquard, Sagan o Bonifazio che sono ancora alla ricerca di un sigillo a questo Tour.

Come funziona un ventaglio? Come attaccare e difendersi con vento laterale

Il percorso dell'11a tappa

Altra tappa piuttosto 'facile' con un solo GPM, la Côte de Cherveux (1,1 km al 4,4%) di quarta categoria che non impressionerà i velocisti. Grande attenzione al traguardo volante di Les Grands Ajoncs, posto a 59,5 km dal traguardo, che fa gola agli aspiranti corridori che vorranno sfidare Peter Sagan per la maglia verde: Trentin e Bennett su tutti. Il finale di Poitiers è totalmente in rettilineo negli ultimi 1,5 km.

Programmazione televisiva

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13:25 con orario d'arrivo previsto tra le 17:20 e le 17:40.

I favoriti della 10a tappa

Sarà ancora sfida tra velocisti e sarà ancora sfida tra Sam Bennett e Caleb Ewan. Ma tornano di moda nomi come Peter Sagan (comunque in crescita) e van Aert. Non male anche Elia Viviani dopo il giorno di riposo: riuscirà a migliorare il 4° posto di Saint-Martin-de-Ré? Oltre alla Quick Step, però, il treno migliore è quello della Sunweb che vuole regalare a Cees Bol la prima vittoria dopo tanti piazzamenti. O adesso o mai più, perché la prossima volata la vedremo alla 19a tappa.

Come funziona il protocollo anti covid?

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.

Basta selfie e conferenze: tamponi e pochi spettatori. Come cambia il Tour con il Covid

Come cambia il ciclismo con il Covid? Tutte le regole da seguire per corridori e addetti ai lavori

