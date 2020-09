Ci siamo! Stiamo entrando nel vivo di questo Tour e la 13a tappa muoverà sicuramente qualcosa in classifica generale. Non sarà la tappa decisiva della Grande Boucle, ma sarà sicuramente un modo per testare gamba e condizione dei corridori a metà della seconda settimana, soprattutto in vista del Grand Colombier di domenica 13. Chi prova ad attaccare Roglic?

Il percorso della 13a tappa

Sarà la tappa con il maggio dislivello di questa edizione del Tour: 4400 metri in 191,5 km. Ci saranno ben 7 GPM fino all'arrivo a Pas de Peyrol posto a 1589 metri di altitudine (GPM di 1a categoria). Prima di arrivare in vetta bisognerà scalare nell'ordine Col de Ceyssat (1a categoria), Col de Guéry (3a categoria), Montée de La Stèle (2a categoria), Côte de l'Estiade (3a categoria), Côte d'Anglards-de-Salers (3a categoria) e Col de Neronne (2a categoria).

Programmazione televisiva

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 11:50 con orario d'arrivo previsto tra le 16:45 e le 17:20.

Tour de France 2020, tappa 13: Chatel Guyon-Pas de Peyrol, percorso e profilo 3D

I favoriti della 13a tappa

C'è strada per il ritorno dei big della classifica. Più che Roglic vs Bernal, i bookmaker vedono una sfida tra Roglic e il connazionale Pogacar. Un po' perché l'alfiere dell'UAE Emirates deve ancora recuperare qualcosa in classifica, un po' perché lo sloveno è stato senza dubbio il più pimpante sulle prime salite. Ci si attende comunque qualcosa da Bernal e dagli altri colombiani, anche per saggiare la loro condizione fisica in vista del Grand Colombier di domenica.

Non mancano però gli outsider, considerando la possibile fuga che si potrebbe accendere sulle prime montagne. Un nome su tutti potrebbe essere quello di Gaudu, scalatore della Groupama-FDJ ed ex ultimo uomo di Pinot. Con l'addio alla classifica per Pinot, gli altri del team francese avrebbero semaforo verde per partire all'attacco. Occhio anche ai soliti Alaphilippe, Lutsenko e Hirschi e ci si attende ancora un colpo da parte di De Gendt che in queste tappe ha solo fatto da gregario a Caleb Ewan.

Come funziona il protocollo anti covid?

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.

