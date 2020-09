Nuova tappa con arrivo in salita, anche se sarà un 3° categoria. Insomma, roba di secondi ma la sfida tra Roglic e Pogacar si rinnoverà. Le grandi manovre però dovrebbero esserci solo mercoledì quando si scalerà il Col de la Loze, la vetta più alta di questo Tour (2304 metri).

Il percorso della 16a tappa

Altra tappa movimentata, con 5 GPM presenti sul percorso fino a Villard-de-Lans. L'arrivo è su un GPM di 3a categoria, ma poco prima ci sarà la Montée de Saintò-Nizier-du-Moucherotte di 1a categoria, di 11 km al 6,5%. Proprio qui si potrà pensare ad una fuga vincente, magari puntando sull'attacco di un compagno di squadra che possa fungere da punto di appoggio sull'ultima salita.

Programmazione televisiva

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13:05 con orario d'arrivo previsto tra le 17:20 e le 17:55.

I favoriti della 16a tappa

Sarà bagarre tra i big o ci sarà spazio per una fuga? I bookmaker danno ancora in corsa Alaphilippe, così come ci si potrebbe aspettare qualcosa da Hirschi, Lutsenko o Daniel Martinez. Visto che la classifica “è andata”, occhio a Kwiatkowski che potrebbe avere finalmente semaforo verde per mettersi in proprio. Ci attendiamo anche qualcosa dagli italiani e siamo sicuri che nei prossimi giorni Alessandro De Marchi voglia provare il colpo.

Che sia per la vittoria di tappa o per un piazzamento, non mancherà comunque la sfida tra Roglic e Pogacar. Il corridore dell'UAE Emirates non scatenerà il putiferio sulla penultima salita, quella di 1a categoria, ma abbozzerà sicuramente uno scatto sull'ultima vetta. Anche dovesse recuperare solo 5''', sarebbero comunque altri secondi in meno da recuperare, e un po' di nervosismo in più per Roglic alla vigilia del Col de la Loze.

Come funziona il protocollo anti covid?

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.

