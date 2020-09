La tappa regina era quella del Col de la Loze, che ha visto il successo di Miguel Ángel López , ma questa è forse quella più complicata da interpretare. 5 GPM, ma non ci sarà un arrivo in salita. Ecco che chi attacca sull'ultima asperità di giornata può anche ribaltare il Tour dovesse partire col timing perfetto e gestire al meglio la discesa. Ma chi avrà le gambe per farlo?

Altra tappa movimentata con cinque GPM, con il Montée du Plateau che è il quinto Hors Catégorie di questa edizione del Tour de France. Si andrà fino a 1390 metri di quota, ma lo scollinamento sarà a più di 30 km dal traguardo di La Roche-sur-Foron. Si comincia con il Cormet de Roselend (18,6 km al 6,1%) di 1a categoria, poi la Côte de la route des Villes (3,2 km al 6,6%) di 3a categoria, Col des Saisies (14,6 km al 6,4%) di 2a categoria, Col des Aravis (6,7 km al 7%) di 1a categoria, Montée du Plauteau des Glières (6 km all'11,2%) hors catègorie e il Col des Fleuries (5,9 km al 4,5%) non segnato però come GPM. Ci saranno ben 5166 metri di dislivello.

I bookmaker non si fidano di Marc Hirschi e piazzano bassissimo il corridore svizzero che ha vinto già una tappa (quella di Sarran) a questo Tour de France e ha sfiorato altri due successi. C'è però Pogacar che vuole il riscatto dopo essere finito a 57'' da Roglic: se avrà la gamba partirà sicuramente sull'ultima salita per provare ad arrivare in fondo da solo, mentre “l'altro” sloveno cercherà di controllare la corsa fino in cima. Occhio però anche allo stesso Miguel Ángel López che vuole chiudere i giochi per il podio, considerando le sue qualità mediocri a cronometro.