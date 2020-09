È l'ultima tappa in linea prima del gran finale di Parigi, anche se c'è solo un GPM di bassa difficoltà. C'è la Côte de Château-Chalon di 4a categoria (4,3 km al 4,7%) a 84,5 km dal traguardo. I big della classifica si 'riposeranno' in vista della cronoscalata del giorno dopo. Torneranno a sfidarsi le ruote veloci.

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini ( GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player ). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13:30 con orario d'arrivo previsto tra le 17:30 e le 17:50.

Grande bagarre tra i velocisti: ma chi ha ancora un po' di forze da 'buttare in campo'? Gli ultimi giorni sono stati durissimi con Caleb Ewan e Bryan Coquard, per esempio, che hanno fatto fatica a non finire fuori tempo massimo. Anche Sam Bennett ha faticato tanto, ma per gli scommettitori è l'irlandese della Quick Step ad essere favorito su Sagan. Occhio però a van Aert dovesse arrivare l'ok da parte di Roglic. Un gradino sotto Caleb Ewan che potrebbe tenersi per la volata di Parigi.