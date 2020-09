Dopo la salita, un po' di pianura. Si continua a fare un po' per uno in questo inizio di Tour con la palla che passa di nuovo ai velocisti dopo il secondo arrivo in salita (che però non ha cambiato gli scenari della classifica generale). Occhio però al vento perché nella Regione si spinge parecchio e occhio, quindi, ai ventagli. Due squadre sono abituate ad un certo tipo di contesto, e sono le squadre di Caleb Ewan e Sam Bennett.

Il percorso della settima tappa

Tre GPM ma massimo di terza categoria: Côte de Luzençon (3,1 km al 6,1%), Col de Peyronnenc (14,5 km al 3,9%) e Côte de Paulhe (1,1 km al 7%). La seconda parte della frazione potrebbe essere adatta ai velocisti, ma occhio ai tentativi di fuga, soprattutto a causa dei forti venti presenti nella Regione.

Programmazione televisiva

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13:30 con orario d'arrivo previsto tra le 17:20 e le 17:45.

I favoriti della settima tappa

Occhio ai tentativi di fuga da lontano, magari aiutati dal vento. Attenzione agli stessi ventagli che potrebbero tentare le squadre dei velocisti (Lotto Soudal e Deceuninck Quick Step in testa). I favoriti, anche guardando le quote dei bookmaker, sono sostanzialmente due: il velocissimo Caleb Ewan e Sam Bennett che si è sempre piazzato in questi ultimi giorni, prendendosi anche la maglia verde. C'è il solito van Aert (farà la volata o terrà d'occhio Roglic?), Cees Bol che dispone di un buon treno e il campione europeo e italiano Giacomo Nizzolo che cerca il primo centro a questo Tour. Per lui solo piazzamenti, ma manca ancora il guizzo per gioire finalmente in un Grande Giro. Molto staccati Viviani, Trentin, Bonifazio e Colbrelli: le ultime volate non li hanno visti protagonisti. Si spera che possano riscattarsi presto.

Come funziona il protocollo anti covid?

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.

