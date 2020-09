Si torna a salire sulle strade del Tour con il primo Hors Catégorie di questa edizione, anche se piazzato lontano dal traguardo. Sarà comunque una tappa dura con tre GPM molto impegnativi: a fare la differenza sarà però la discesa con i corridori di classifica che cercheranno di allungare dopo un possibile scatto allo scollinamento del Col de Peyresourde. Qualcuno si vuole prendere la maglia gialla? Qualche squadra vuole cominciare a 'guidare' le operazioni in testa al gruppo? Una tappa che racchiude tanti punti di domanda per cominciare ad interpretare in una certa maniera la corsa. Non mancherà poi la fuga.

Il grande favorito è Primoz Roglic che ha dimostrato di avere qualcosa in più in salita fino a questo momento. Occhio però a Pogacar e Landa che, avendo perso ieri 1'21'' causa ventagli, potrebbero inventarsi qualcosa per rimontare subito in classifica generale. Dipenderà tutto da chi vorrà prendersi la maglia gialla e se ci saranno delle squadre che si assumeranno questa responsabilità. Alla Mitchelton Scott di Adam Yates non sembra piacere questo ruolo, chissà che possa prenderselo l'Education First con Rigoberto Uran. Anche se, dopo Roglic e Pogacar, il terzo favorito per la vittoria a Loudenvielle è Julian Alaphilippe. È vero che ci saranno due salite impegnative nel finale, ma poi sarà lunga discesa fino al traguardo. Dovesse tenere il passo, il francese della Decueninck Quick Step potrebbe partire proprio in discesa e sperare di recuperare quei 15'' che lo porterebbero a indossare nuovamente la maglia gialla. Ci aspettiamo anche diversi tentativi di fuga: De Gendt, Daniel Martinez e Davide Formolo proveranno a partire da molto lontano cercando l'impresa.