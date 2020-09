Seconda tappa pirenaica che porta la carovana gialla a Laruns. Come capitato però a Loudenvielle, non c'è un arrivo in salita e questo mischierà sicuramente le carte tra chi vorrà attaccare e chi dovrà difendersi. Roglic non vuole sprecare energie, Bernal vuole arrivare sano e salvo alle montagne della seconda settimana. Tra i due litiganti, ci sarà qualcuno che riuscirà a prendere del margine significativo?

Il percorso della nona tappa

Ben 5 GPM presenti nella tappa, con due salite oltre i 1000 metri di altitudine. Côte d'Artiguelouve (2,3 km al 4,5%), Col de la Hourcère (11,1 km all'8,8%), Col de Soudet (3,8 km all'8,5%), Col d'Ichère (4,2 km al 7%) e Col de Marie Blanque (7,7 km all'8,6%) sul percorso, anche se l'ultimo GPM dista 18 km dall'arrivo di Laruns.

Programmazione televisiva

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 12:15 con orario d'arrivo previsto tra le 16:15 e le 16:40.

I favoriti della nona tappa

La tappa di ieri ci ha consegnato una piccola verità: i rivali di classifica si possono staccare e si può cambiare qualcosa nella generale. Ma quanto si potrà guadagnare nell'ultima tappa prima del giorno di riposo? Questa è una domanda cruciale perché, anche se impegnativa, la salita che fa male è comunque sempre distante dal traguardo. Ieri c'era la discesa e un tratto di pianura dopo il Col de Peyresourde, questa volta ci sono 5 GPM, ma lo scollinamento dal Col de Marie Blanque (7,7 km all'8,6%) dista comunque 18 km dal traguardo. Secondo le quote degli scommettitori, Roglic resta il favorito ma dovrebbe comunque arrivare la fuga al traguardo. De Gendt, Jesús Herrada, Rolland, Soler, perché no lo stesso Alaphilippe che ha perso molto tempo rimbalzando sul suo stesso attacco. Occhio però a Pogacar e Quintana, entrambi sono carichi e vogliono guadagnare in classifica.

Scatti e controscatti di Pogacar: lo sloveno va via tra la folla

Come funziona il protocollo anti covid?

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.

