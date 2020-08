Dopo le fatiche della prima tappa di montagna, che ha fatto una sola vittima illustre (Daniel Martinez), si torna ad una frazione dedicata alle ruote veloci. Ci saranno quattro GPM sul percorso, ma dovrebbe esserci una volata di gruppo. Occhio alle fughe, ma le squadre degli sprinter non lasceranno sicuramente scappare tanto facilmente.

Si torna alle ruote veloci, ma - durante il percorso - gli sprinter dovranno avere le gambe per passare indenni i 4 GPM posti da Nizza a Sisteron. Con tutte le cadute accumulate durante i primi giorni di corsa, quanto ne hanno realmente i vari Sam Bennett o Caleb Ewan? I velocisti, comunque, sono sempre quelli: oltre a Bennett e Ewan, abbiamo Trentin e Sagan che hanno subito dimostrato di voler fare la classifica a punti. Poi ci sono Viviani, Nizzolo, Kristoff, Bol, Mezgec, Coquard e Colbrelli. Occhio poi alle sparate di Stuyven e Pedersen che potrebbero provarci, e avere chance, in un sprint ristretto.

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.