Certo, oggi volevo vincere. In ogni caso è stata una buona giornata per noi, il ciclismo non è uno sport individuale e io ho una squadra molto forte. Avrei preferito non perdere l'abbuono di 4" da Pogacar, avrei preferito vincere, ma sono felice della mia prestazione

A essere onesto non stavo andando bene nemmeno sulla prima salita, stavo soffrendo già lì e per poco non mi staccavo. Ho detto alla mia squadra che non stavo bene, ma ho provato a combattere fino alla fine e dare il mio massimo. Ora è difficile dire come mi sento, ma è come se fossi svuotato e senza potenza. Quando gli altri facevano una grande accelerazione, non potevo andare forte per seguirli. Il mio corpo non reagiva normalmente. Ho il dorsale numero 1 e ho cercato di fare del mio meglio, ma ora posso dire che ci sono corridori che sono stati più forti di me. Non ci sono scuse, non avevo le gambe e devo accettare che gli altri siano stati più forti