Lotterò fino alla fine. Ci sono ancora tappe importanti e c’è tempo prima di arrivare a Parigi. [Tadej Pogacar]

Dopo la vittoria sul Grand Colombier, nonostante il grandissimo lavoro della Jumbo Visma, Tadej Pogacar comincia a crederci sul serio. Lui che era arrivato a questo Tour per un piazzamento importante, magari anche per il podio, mai si sarebbe aspettato di lottare per la maglia gialla. Ora è 2° con 40'' di ritardo da Roglic e, giacché siamo in ballo, Pogacar vuole ballare...

Obiettivo? A Parigi con la maglia gialla

Non avrei mai pensato di arrivare al secondo giorno di riposo con un bilancio di questo genere. Se qualcuno me lo avesse detto a Nizza, avrei fatto fatica a crederci. Ma adesso che ho raggiunto questi risultati, combatterò fino alla fine per fare ancora meglio

Più dura la Vuelta o il Tour?

Senza dubbio il Tour è molto più impegnativo della Vuelta. Basta guardare la lista dei partecipanti e le velocità riportate. Tutti sono arrivati ben preparati, questo è l'obiettivo principale dell'anno per quasi tutti. Il ritmo è altissimo, in pianura come in salita. Per me le difficoltà maggiori sono state nelle tappe pianeggianti, dove non avevo gambe buone. Qui lo stress è enorme ogni giorno

Il rapporto con Roglic

Come ho già detto tante volte il nostro rapporto è ottimo. Siamo connazionali ed è bello che ci siano due sloveni là davanti. Qualcuno ha detto che è come se fosse un mio fratello maggiore, ma ce l'ho un fratello maggiore che mi ha fatto interessare al ciclismo. Primoz per me è un amico e ci rispettiamo molto. In corsa, però, le cose cambiano e ognuno di noi vuole vincere

La tappa di mercoledì la più dura

Tutte le prossime tappe si preannunciano difficili, soprattutto quella del Col de la Loze. Sono andato a vedere il percorso prima dell'inizio del Tour e se starò bene sarà la giornata buona per me, potrei guadagnare qualche secondo. Ma con una brutta giornata, in una tappa come quella, si può perdere anche mezz'ora credetemi

Jumbo Visma superiore ma...

Quest'anno la Jumbo Visma è la squadra più forte e qui al Tour lo sta dimostrando. Ma io sono molto fiducioso sia nelle mie capacità di recuperare il ritardo che nelle capacità della mia squadra

